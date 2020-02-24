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Irak'ta ilk korona virüsü vak'ası

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

24.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:16Irak'ta ilk korona virüsü vak'ası
'ta ilk korona virüsü vak'asının kentinde kaydedildiği açıklandı.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef'te İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün önce Irak'a giriş yapan İranlı bir ziyaretçinin korona virüsü taşıdığı tespit edilerek karantinaya alındığını duyurdu. Necef Sağlık Müdürü Rıdvan Kenedi tarafından yapılan açıklamada söz konusu İran vatandaşının öğrenci olduğunu, Irak Kriz Masası'nın İranlılara getirdiği giriş yasağı kararından önce ülkeye geldiğini ifade etti.

Kenedi ayrıca, virüse rastlanmasının ardından kentteki bütün İranlı ziyaretçilerin sağlık kontrollerinden geçtiğini aktardı. - ERBİL

İl Sağlık Müdürlüğü, Necef, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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