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Irak'ta internet erişimine kısıtlama

Irak'ta başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra, Kerkük ve Dikar'da da devam ediyor.

02.10.2019 22:31Irak'ta internet erişimine kısıtlama
Irak'ta başlayan hükümet karşıtı protestolar, başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra, Kerkük ve Dikar'da da devam ediyor. Dikar'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çok sayıda bölgede internet erişiminin engellendiği belirtiliyor.
Irak'ta eylemciler, yolsuzluklar sebebiyle ve işsizliğe çözüm getiremediği gerekçesiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı'na göre 1, yerel medyaya göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 kişinin yaralandığı protestolar, başkent Bağdat'tan, Kerkük, Dikar ve Basra'ya da yayıldı.
Ölüm ve yaralanmaların ardından Dikar'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Bağdat ve diğer bölgelerde internet erişiminin kesildiği belirtiliyor. Yerel medya, Irak Savunma Bakanlığı'nın kamu kurumlarını ve diplomatik temsilcilikleri korumak adına acil durum ilan ettiğini duyurdu.



Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

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