21.06.2019 01:09
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Irak'ta intihar saldırısı: 4 yaralı

Irak

Irak'ın Diyala vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Diyala vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala vilayetine bağlı Hanıkin beldesinde bir kahvehaneye giren intihar saldırganının el bombasını patlatması sonucu 4 kişinin yaralandığını söyledi.
Şemmeri, saldırganın belinde patlayıcı kemer bulunduğunu ancak infilak ettiremediğini dile getirdi.
Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Şemmeri, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini vurguladı.
Kaynak: AA
Diyala, Irak, Güncel

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