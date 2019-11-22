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Irak'ta işgal edilen Um Kasr Limanı yeniden açıldı

Irak'ta devam eden protestolarda işgal edilen Um Kasr Limanı yeniden açıldı.

22.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:27Irak'ta işgal edilen Um Kasr Limanı yeniden açıldı
'ta devam eden protestolarda işgal edilen Um Kasr Limanı yeniden açıldı.

Irak'ta başlayan hükümet karşıtı protestolar hız kesmeden devam ediyor. İhracat ve ithalat açısından büyük öneme sahip olan ve günlerdir protestocuların kuşatmasında bulunan Um Kasr Limanı, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale etmesiyle yeniden açıldı. Yetkililer, limanın işgal edilmesinin ardından liman çalışanlarının ilk kez bugün içeri girdiğini belirtirken, operasyonların henüz başlamadığını ifade etti.

Bir hükümet sözcüsü, söz konusu işgalin ilk haftada 6 milyar dolardan fazla zarara neden olduğunu belirtti.

Şii din adamı Ayetullah Ali El Sistani, ülkedeki karışıklığın çözümü için düzenleme yapılmasını işaret ederek, siyasetçilerin seçim yasalarını yeniden düzenleme konusunda acele etmeleri için çağrıda bulundu. Sistani, protestocuların taleplerinin meşru olduğunu ve protestoculara şiddetle yaklaşılmaması gerektiği görüşünü yineledi.

En az 329 kişi hayatını kaybetti

Saddam Hüseyin'in 2003 yılında düşüşünden bu yana yapılan en büyük protestolarda Irak'ın güney kesimlerinde ve başkent Bağdat'ta ekim ayının başından bu yana en az 329 kişi hayatını kaybetti. Protestocular çok sayıda vatandaşın işsiz olduğunu, sağlık ve eğitim imkanlarından yoksun şekilde hayatlarını kaybettiklerini ifade ederken, hükümeti yabancı güçlere hizmet etmekle suçluyor. - BASRA

Hükümet, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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