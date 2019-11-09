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Irak'ta kabine değişikliğine gidilecek

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerin 2003'ten bu yana meydana gelen en önemli olay olduğunu belirterek, bakanlar kurulunda değişikliğe gidileceğini, hiçbir göstericinin tutuklu kalmayacağını söyledi.

09.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:40Irak'ta kabine değişikliğine gidilecek
Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerin 2003'ten bu yana meydana gelen en önemli olay olduğunu belirterek, bakanlar kurulunda değişikliğe gidileceğini, hiçbir göstericinin tutuklu kalmayacağını söyledi.
Abdulmehdi, Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin dünkü "gösterilericilerin taleplerine kulak verin" çağrısına yazılı açıklamayla yanıt verdi.
Halkın barışçıl gösterilerinin, ülkenin 2003'ten bu yana yaşadığı en önemli olay olarak kabul edildiğine dikkati çeken Abdulmehdi, "Hükümetimiz, çaba serf ederek göstericilerin taleplerini yerine getirmeye çalışacak. Hükümet, talep edilen reformlar ve belirlenen hedeflerin takibi sürecinde baskı uygulayacak en etkin aracın da gösteriler olduğuna inanıyor. " ifadelerini kullandı.
Henüz 1 yıldır görevde bulunan bakanların değiştirilmesi taleplerine ilişkin Abdulmehdi, "Halkın talepleri arasında, kabinenin kota sisteminden kurtarılması, gençlerin daha çok kurumlarda istihdam edilmesi ve şeffaflık kazanması için bakanların tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi bulunuyor. Buna binaen, hükümet kabinesinde önemli değişilik yapılacağını teyit ediyoruz." dedi.
"Hiçbir gösterici hapishanede tutulmayacak"
1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde öldürülen göstericilerin durumuna da değinen Abdulmehdi, "Güvenlik güçleri ve göstericilerin ölüm ve yaralanma olaylarına, hükümetle ilgili yargı organları tarafından soruşturma açılacaktır. Hiçbir gösterici hapishanede tutulmayacak, kim olduğuna bakılmaksızın hakkında cinayet işlediği belgelenen suçlular mahkemeye sevk edilecektir." diye konuştu.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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