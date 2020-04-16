Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi
Irak'tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri'ye ulaştı.
16.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:15
Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan yurda getirilen ve 271 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 271 kişiden 32'si Kayseri'de Melikgazi Yurt Müdürlüğünde karantina altına alındı. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.
239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e götürüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA