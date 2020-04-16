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Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi

Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi Irak'tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri'ye ulaştı.

16.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:29
Irak 'ta kalan 271 işçi Kayseri 'ye getirildi
KAYSERİ - Irak'tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri'ye ulaştı. 271 kişiden 32'si Kayseri'de karantina altına alınırken, 239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir 'e gönderildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan yurda getirilen ve 271 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 271 kişiden 32'si Kayseri'de Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde karantina altına alındı. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.
239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e götürüldü. Irak’ta kalan 271 işçi Kayseri’ye getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Kayseri, İşçi, Irak, Genel
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