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Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kısmi sükunet yaşanıyor

Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının üzerinden iki gün geçerken, başkent Bağdat ve güneydeki birçok vilayette kısmi sükunetin hakim olduğu belirtiliyor.

03.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:32Irak'ta kanlı gösterilerin ardından kısmi sükunet yaşanıyor
'ta Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasının üzerinden iki gün geçerken, başkent ve güneydeki birçok vilayette kısmi sükunetin hakim olduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak Meclisinin, Abdulmehdi'nin istifasını kabul etmesinin ardından bazı kentlerde gösteriler devam etse de herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı ve Yeşil Bölge'nin doğusunda çok sayıda gösterici beklemeyi sürdürüyor ancak çevrede kısmi sükunetin hakim olduğu gözleniyor.
Necef'te endişeli bekleyiş devam ediyor
Necef'te Şii lider Muhammed Bakır el-Hakim'in kabrini koruyan silahlı milisler ile protestocular arasında yaşanan kanlı olayların ardından kentte endişeli bekleyiş sürüyor.
AA muhabirine konuşan Necef Polis Teşkilatı'nda görevli Üsteğmen Heysem Abdulcebbar, Hakim'in türbesinin güvenlik kordonu altına alındığını söyledi.
Güney'deki Zikar vilayetinden bir güvenlik kaynağına göre, polis merkezi yakınlarında göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar tamamen durdu, kent merkezi Nasıriye'de de hayat normale döndü.
Güvenlik kaynağı, yaşanan sıkıntılardan dolayı kapanan okul ve bankaların yeniden açıldığını, kentin giriş ve çıkışlarının aşiretlere mensup silahlı milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu kaydetti.
Öte yandan güney vilayetlerinden Basra, Divane, Musenna ve Kerbela'daki protestolara öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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