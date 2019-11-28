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Irak'ta kentlerin güvenliği için valilerin başkanlığında "kriz masası" kuruldu

Irak yönetimi, kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:32Irak'ta kentlerin güvenliği için valilerin başkanlığında
yönetimi, kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında kriz masası kurulduğunu duyurdu.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kentlerdeki güvenliğin sağlanması, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların can güvenliğinin korunması için kent valileri başkanlığında tüm kentlerde kriz masası kuruldu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine söz konusu kriz masasında askeri komutanların da yer alacağı bilgisi paylaşıldı.
Dün yüzlerce gösterici, 'teki İran Başkonsolosluğunu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Yaşananlar üzerine Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı ve dini mercinin askeri gücü olarak bilinen "Savaşçı Abbas Tugayları"ndan Necef'e çok sayıda askeri araç ve milis sevkiyatı yapıldığı iddia edildi.
Necef'in yanı sıra diğer güney kentlerinde de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Necef, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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