09 Aralık 2018, 15:23
»»

Irak'ta Klor Zehirlenmesi

Irak

Irak’ın Selahattin iline bağlı Beyci ilçesinde su projesi için kullanılan klor varillerinin patlaması sonucu 50 kişi boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın Selahattin iline bağlı Beyci ilçesinde su projesi için kullanılan klor varillerinin patlaması sonucu 50 kişi boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı.

Selahattin iline bağlı Beyci ilçesi Kaymakamı Muhammed el-Cuburi, yaptığı açıklamada ilçede inşa edilmekte olan su arıtma sistemindeki klor gazı varillerinin patlaması sonucu 50 kişinin klor gazından boğularak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Gazdan zehirlenenlerin hastanelerde tedavi gördüklerini belirten el-Cuburi, varillerin patlaması nedeniyle meydana gelen klor sızıntının ise kontrol altına alındığını açıkladı. - ERBİL Irak
09 Aralık 2018 Pazar 15:23



YORUMLAR