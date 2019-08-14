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Irak'ta konser veren Koray Avcı, bayrak indirttiği iddialarına yanıt verdi

Şarkıcı Koray Avcı'nın bayramın ilk gününde Süleymaniye kentinde düzenlediği konserde " IKBY bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini" söylemesi üzerine bayrağın indirildiği iddia edildi. Avcı konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak haberleri yalanladı.

14.08.2019 09:57
Irak'ta konser veren Koray Avcı, bayrak indirttiği iddialarına yanıt verdi

Bayramın ilk günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde konser veren Koray Avcı'nın "IKBY bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini" söylediği iddia edildi. Konunun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Avcı'dan açıklama geldi.

YENİ UYANDIM

Instagram hesabından konuyu yalanlayan Koray Avcı şunları söyledi: Yeni uyandım! Haberleri okudum. Süleymaniye'de verdiğimiz konserlerin diğer konserlerden hiçbir farkı yoktu. Gittik, konserlerimizi planlandığı gibi yaptık, eğlendik, eğlendirdik ve döndük. Sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile Süleymaniye Romani Amfi Tiyatrosu'nu ve Grand Millenium Otel'inin salonunu dolduran müzikseverlere teşekkür ederim. Sevgilerimle. Koray Avcı

NE OLMUŞTU?

Koray Avcı'nın Süleymaniye'de Hewari Şar Parkı'nda verdiği konserde, "Sahnenin üstünde bulunan IKBY bayrağının indirilmesini istediği ve indirilmediği takdirde konser vermeyeceğini söylediği" belirtildi.

Süleymaniye kaymakamı Awat Muhammed IKBY bayrağının indirilme iddialarının doğru olmadığını iddia ederken, sosyal medyada birçok kullanıcı söz konusu fotoğrafı paylaşarak Avcı'ya ve organizatörlere sert şekilde tepki gösterdi. Rudaw'da yer alan habere göre, konuya ilişkin Hewari Şar Parkı'nın Müdürü Rebin Şeyh Cemil ise bir açıklama yapmadı.

Süleymaniye Kültür Genel Müdürü Babekir Dıreyi de "IKBY bayrağının indirilmesi haberinin doğru olması durumunda, konseri düzenleyen şirket hakkında soruşturma başlatacaklarını" açıkladı.

Irak'ta konser veren Koray Avcı, bayrak indirttiği iddialarına yanıt verdi

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YORUMLAR (9)
...: Keşke haber doğru çıksaydı
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TIRCI OSMAN: Osman abi NASAdan geldiler abi, geçen Aya gittiğimizde TIRın sağ ön bayrak yere düşmüş değnekçi gelmiş yer parası istiyolar abi, parayı ödeyin yoksa bayrağı buradan kaldırın faturada keseriz abi diyolar abi,
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REYHAN: illede bir yalan haber cikartacaklar adam guzelce konserin gidip vermis vermeyenlerle ugrasin
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...: Hic sevmem seni ama keske söyleseydin ozaman severdim seni
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8 21
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SAZAN: Kimliklerinizi gizlemeyin. Peki bayrağın önünde neden poz verdin. Müzik yaparak karadenizlileri de kullanmayın.
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EGE: ne işin var pkklılara konser veriyorsun
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İBRAHİM DEMİR: Irkçılık yapmayın bize barbarlık deyil sevgi saygı lazim
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TÜRKMEN: Alevi öz be öz Türkmenlerdir. Kendisini sevmem ama örfü töresi gereği gerekeni yapmıştır.
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