Irak'ta konser veren Koray Avcı, bayrak indirttiği iddialarına yanıt verdi

Bayramın ilk günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinde konser veren Koray Avcı'nın "IKBY bayrağının indirilmemesi durumunda konser vermeyeceğini" söylediği iddia edildi. Konunun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Avcı'dan açıklama geldi.

YENİ UYANDIM

Instagram hesabından konuyu yalanlayan Koray Avcı şunları söyledi: Yeni uyandım! Haberleri okudum. Süleymaniye'de verdiğimiz konserlerin diğer konserlerden hiçbir farkı yoktu. Gittik, konserlerimizi planlandığı gibi yaptık, eğlendik, eğlendirdik ve döndük. Sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Bu vesile ile Süleymaniye Romani Amfi Tiyatrosu'nu ve Grand Millenium Otel'inin salonunu dolduran müzikseverlere teşekkür ederim. Sevgilerimle. Koray Avcı

NE OLMUŞTU?

Koray Avcı'nın Süleymaniye'de Hewari Şar Parkı'nda verdiği konserde, "Sahnenin üstünde bulunan IKBY bayrağının indirilmesini istediği ve indirilmediği takdirde konser vermeyeceğini söylediği" belirtildi.

Süleymaniye kaymakamı Awat Muhammed IKBY bayrağının indirilme iddialarının doğru olmadığını iddia ederken, sosyal medyada birçok kullanıcı söz konusu fotoğrafı paylaşarak Avcı'ya ve organizatörlere sert şekilde tepki gösterdi. Rudaw'da yer alan habere göre, konuya ilişkin Hewari Şar Parkı'nın Müdürü Rebin Şeyh Cemil ise bir açıklama yapmadı.

Süleymaniye Kültür Genel Müdürü Babekir Dıreyi de "IKBY bayrağının indirilmesi haberinin doğru olması durumunda, konseri düzenleyen şirket hakkında soruşturma başlatacaklarını" açıkladı.