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Irak'ta Korona vaka sayısı 506'ya yükseldi

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 haftadır sokağa çıkma yasağının uygulandığı Irak'ta vaka sayısı 506'ya yükselirken 42 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

28.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:17
Irak'ta Korona vaka sayısı 506'ya yükseldi
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 haftadır sokağa çıkma yasağının uygulandığı Irak 'ta vaka sayısı 506'ya yükselirken 42 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugün 48 kişide yeni tip Korona virüsü (Covid- 9) vakası teşhisi konulduğunu belirterek ülkede vaka sayısının toplam 506'ya ulaştığını söyledi. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada 131 kişinin iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi. Korona ile mücadele kapsamında Irak'ın genelinde 15 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa

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