- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği

- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği Irak'ta korona virüs hastalarının yakınları oksijen tüpü almak için sıraya girip, aldıkları oksijen tüplerini koşarak hastaneye götürdü.

28.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:08
- Irak'ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği
ERBİL - Irak'ta korona virüs hastalarının yakınları oksijen tüpü almak için sıraya girip, aldıkları oksijen tüplerini koşarak hastaneye götürdü.
Korona virüs salgınıyla mücadele eden Irak'ta hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle insani dram yaşanıyor. Morglarda yer kalmadığı için cenazelerin hastane avlularında bekletildiği ülkede, bu kez de hasta yakınlarının oksijen tüpü yetiştirme çabası gündeme oturdu. Korona virüs salgınından en çok etkilenen şehirler arasında yer alan ülkenin güneyindeki Zikar kentinde, hasta yakınları oksijen tüpü almak için hastane önünde sıraya girdi. Oksijen tüpünü alabilenler tüpleri koşarak hastanedeki yakınlarına götürdü. Hastanelerde oksijen tüpü krizi başlayınca Sanayi Bakanlığı kente oksijen tüpü gönderdi.
Öte yandan, Irak Başbakan Mustafa Kazımi, Sanayi Bakanlığı'na oksijen tüplerinin üretimini hızlandırması için talimat verdi. Kazımi, oksijen tüplerinin hastanelere ulaşmasını engelleyen çetelere karşı da harekete geçileceğini söyledi.
Toplam 41 bin 193 korona virüs vakasının bulunduğu Irak'ta, bin 559 kişi hayatını kaybederken 18 bin 859 kişi ise hastaneden taburcu oldu. - Irak’ta korona virüs hastalarına oksijen tüpü yetiştirme paniği

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Irak, Güncel, Haber

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