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Irak'ta korona virüs vaka sayısı bini aştı

Irak'ta ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında tespit edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) vaka sayısı bin 122'ye, ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

07.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:10
Irak'ta korona virüs vaka sayısı bini aştı
Irak'ta ilk olarak geçtiğimiz Şubat ayında tespit edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) vaka sayısı bin 122'ye, ölü sayısı ise 65'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde bilanço artıyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının ise 91 atarak bin 122'ye yükseldiği aktarılırken 373 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere yapılan korona virüs test sayısı ise 26 bin 331 olarak açıklandı.

Korona virüsünden ölenler için saygı duruşu

Irak'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler milli marş eşliğinde için saygı duruşu yapıldı. Irak Sağlık Yüksek Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere ülkenin bütün kentlerinde yerel saatle 21.00'de siren sesleri ve milli marşla başlayan saygı duruşu gerçekleştirildi. Sağlık sektörü çalışanları ve güvenlik güçleri mensuplarının katıldığı saygı duruşunda, sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin korona virüsü ile mücadelede verdikleri emek takdirle karşılandı.

Öte yandan Irak'ta Mart ayının ortasından bu yana korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Irak'ta korona virüs vaka sayısı bini aştı - Haberler

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