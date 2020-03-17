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Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi

Irak'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.

17.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:46
Irak'ta korona virüsü vakası 154'e yükseldi
Irak 'ta 21 kişide daha yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı, bugün başkent Bağdat 'ta 17, Basra 'da 3 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 21 yeni tip korona virüsü vakasının teşhis edildiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısının 154'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, Vasıt kentinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise toplam 34 vaka tespit edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Basra, Irak, Güncel

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