Irak'ta korona virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Irak'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
08.03.2020 13:20
Irak 'ta yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Irak'ın güneyindeki Babil kentinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen 70 yaşındaki bir kişinin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın kronik hastalıkları olduğu ifade edildi. Tamamı İran 'dan gelenlerden oluşan korona virüsü taşıyanların sayısı ülke genelinde 57'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 5'e yükseldi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz'ın iki ülke arasında korona ile mücadele yollarını ele aldığı açıklandı.
(İHA)
Irak'ın güneyindeki Babil kentinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen 70 yaşındaki bir kişinin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın kronik hastalıkları olduğu ifade edildi. Tamamı İran 'dan gelenlerden oluşan korona virüsü taşıyanların sayısı ülke genelinde 57'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 5'e yükseldi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz'ın iki ülke arasında korona ile mücadele yollarını ele aldığı açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Irak'ta korona virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı