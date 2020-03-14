Irak'ta, Koronavirüs'e yakalananların sayısı 110'a yükseldi
Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.
14.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:54
Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananlardan 36'sının iyileştiği bildirildi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.
Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.
Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.
Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.
Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Irak Bölgesel Yönetimi, Irak, Sağlık
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