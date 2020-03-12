Irak'ta koronavirüs nedeniyle camilerde cuma namazları kılınmayacak
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine ülke genelindeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazları kılınmayacak.
12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve salgının yayılma riskinin artması üzerine ülke genelindeki camilerde yeni bir duyuruya kadar cuma namazları kılınmayacak.
Irak Sünni Vakıflar Divanı Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde cuma namazı kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin de okunmayacağı belirtildi.
Açıklamada, cuma namazlarına yönelik bu uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Irak Sünni Vakıflar Divanı Yüksek Fetva Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkedeki camilerde cuma namazı kılınmayacağı ve cuma hutbelerinin de okunmayacağı belirtildi.
Açıklamada, cuma namazlarına yönelik bu uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı