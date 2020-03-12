Irak'ta koronavirüs tedbirleri
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı iş yerleri kepenk kapattı.
12.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:29
Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı iş yerleri kepenk kapattı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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