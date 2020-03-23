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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.

23.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e ulaştı.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, vaka sayısı 266 olarak açıklandı.
Hükümete bağlı Koronavirüs Kriz Ağı, sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzatmıştı. Güvenlik ve sağlık birimleri hariç resmi kurumlarda da tatil ilan edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Irak, Güncel

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