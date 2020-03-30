Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.
30.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:18
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya, vaka sayısı 630'a yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 3 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısının 630'a yükseldiği belirtilirken, tedavileri tamamlanan 152 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 43, vaka sayısı ise 506 olarak bildirilmişti.
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Kaynak: AA