Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 50'ye çıktı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.
31.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:06
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 694'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 170 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46, vaka sayısı ise 630 olarak bildirilmişti.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 694'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 170 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46, vaka sayısı ise 630 olarak bildirilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA