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Irak'ta Kosret Resul Ali, KYB Yüksek Siyasi Meclis Başkanı oldu

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul Ali, partinin 4'üncü kongresinde oy çokluğuyla Yüksek Siyasi Meclis Başkanlığına seçildi.

21.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:02 Irak'ta Kosret Resul Ali, KYB Yüksek Siyasi Meclis Başkanı oldu
'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Birinci Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul Ali, partinin 4'üncü kongresinde oy çokluğuyla Yüksek Siyasi Meclis Başkanlığına seçildi.
KYB'nin resmi internet sitesi PUK Media'dan yapılan açıklamaya göre, Süleymaniye kentinde bugün gerçekleştirilen kongrede Yüksek Siyasi Meclis başkanı ve bazı Başkanlık Konseyi üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.
Açıklamada KYB'nin Yüksek Siyasi Meclisi Başkanlığına Ali'nin seçildiği kaydedildi.
Kongrede ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve IKBY Meclis Başkanı Revaz Faik de KYB Başkanlık Konseyi üyesi seçildi.
KYB, başta kurucu lideri Celal Talabani'yi kaybetmesi, parti içindeki çekişmeler ve ülkede yaşanan önemli gelişmeler nedeniyle 9 yıl aradan sonraki ilk kongresini düzenliyor.
Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye başta olmak üzere Kerkük ve Erbil kentlerinde siyasi nüfuza sahip KYB, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulduğu 1975'ten bu yana 4'üncü kongresini gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

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