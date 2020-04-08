Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Irak'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

08.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:03
Irak 'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.
Kent merkezindeki Valilik Meydanı'nda bir araya gelen sağlık personelleri, sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve yerel yetkililer koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 5 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ardından meydana yerleştirilen ses sistemleri aracılıyla ülkenin milli marşı çalındı.
Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, burada yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Irak'ta hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını söyledi.
Kovid-19'dan ölenler için Allah'tan rahmet dileyen Hummadi, tedavi görenlere de acil şifa temennisinde bulundu.
Hummadi, virüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının ciddi ve titiz çalışmaları sayesinde Kerkük'te salgına karşı olumlu adımlar atıldığını ifade etti.
Salgının önüne geçilmesi için vatandaşların Kerkük Sağlık Müdürlüğünün talimatlarını yerine getirmelerini isteyen Hummadi ayrıca vatandaşları sokağa çıkma yasağına da riayet etmeye çağırdı.
Irak'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 1122'ye ulaştı. Irak’ta, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük, Irak, Güncel

Haberin Videosu :

Irak'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Irak'ta, Kovid-19 nedeniyle ölenler için tören düzenlendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Selimiye’deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Haberler
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:46: Yozgat'ta mandıra çöktü: 6 hayvan telef oldu - Haber 00:38: Bartın'da, Ulus ilçesine araç giriş-çıkışları sınırlandırıldı - Haber 00:32: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 salgını sonrası süreci değerlendirdi Açıklaması - Haber 00:29: Bartın'da, Ulus ilçesine araç giriş- çıkışları sınırlandırıldı - Haber 00:28: İdlib'de Türk İHA'sı, dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı - Haber 00:15: Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı - Haber 23:58: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 23:45: Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi - Haber 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? - Haber 21:30: Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti - Haber 20:25: Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler