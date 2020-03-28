Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.
28.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:10
Irak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.
Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.
Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA