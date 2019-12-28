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Irak'ta Kürdistan İslami Birlik Partisinin genel sekreteri yeniden Bahaddin oldu

Irak'ın Erbil kentinde, Kürdistan İslami Birlik Partisinin (Yekgirtu) 8'inci kongresinde genel sekreterliğe partinin kurucusu Salahaddin Bahaddin yeniden seçildi.

28.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:32 Irak'ta Kürdistan İslami Birlik Partisinin genel sekreteri yeniden Bahaddin oldu

'ın kentinde, Kürdistan İslami Birlik Partisinin (Yekgirtu) 8'inci kongresinde genel sekreterliğe partinin kurucusu Salahaddin Bahaddin yeniden seçildi.

Saad Abdullah Konferans Salonu'nda 900 delegenin katılımıyla başlayan kongrede genel sekreter Bahaddin ve Ebubekir Karvani aday oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 546 oy alan Bahaddin yeniden genel sekreter seçildi.

Kadınların katılım oranının yaklaşık yüzde 23 civarında olduğu Yekgirtu'nun kongresinde yarın 5 kişilik yüksek gözlem kurulu üyeleri seçilerek 28 maddelik parti iç tüzüğü oylamaya sunulacak.

Irak'ta Müslüman Kardeşler Teşkilatına yakınlığıyla bilinen Yekgirtu, ilk kongresini 1994 yılında gerçekleştirmişti.

Yekgirtu, Irak'ta Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 2, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Eylül 2018 bölgesel seçimlerinde de 5 milletvekili çıkarmıştı.

IKBY'de temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinde yer almayan Yekgirtu, muhalefet cephesinde bulunuyor.


Salahaddin Bahaddin, Erbil, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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