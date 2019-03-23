Irak'ta Liderlerden "Musul'da Yerel Yönetimin İyileştirilmesi" Anlaşması

Irak Cumhurbaşkanı
, Başbakan ve Meclis Başkanı, Musul
'daki feribot faciasının ardından kentte kötüye giden yerel yönetimin iyileştirilmesi için tüm yasal adımların atılması konusunda anlaştı.
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin başkent Bağdat
'taki Es-Selam Sarayı'nda düzenlediği toplantının ardından Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Salih, Abdulmehdi ve Halbusi'nin, Dicle
Nehri üzerindeki feribot faciası ve Musul'daki genel durumla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrasında kentte kötüye giden yerel yönetimin iyileştirilmesi, güvenlik durumunun düzeltilmesi, güvenlik güçlerinin kapasitesinin arttırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi için tüm yasal adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Feribotun batmasında ihmali olanların hesap vereceği, bu olaya neden olan meydan okumaların düzeltileceği ve böyle bir olayın tekrarına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat verileceği ve taleplerinin karşılanacağı ifade edildi.
Berhem Salih, Musul, Güncel
Kaynak: AA