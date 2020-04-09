Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi

Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Adnan el-Zurfi'nin sabah saatlerinde görevden vazgeçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi.

09.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:18
Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi
Irak 'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Adnan el-Zurfi'nin sabah saatlerinde görevden vazgeçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi.

Irak'ta Başbakan Adil Abdülmehdi'nin hükümet karşı protestoların ardından görevinden istifa etmesiyle başlayan hükümet krizi sürüyor. Ülkede hükümet kurmakla görevlendirilen ve Şii grupların kendisini ABD ajanı olmakla suçladığı Adnan el-Zurfi sabah saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ülkenin birliği ve çıkarı uğrunda" görevden vazgeçtiğini duyurdu. El-Zurfi'nin görevden vazgeçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi. Şii taraflarının çoğunun ABD tarafından görevlendirilmekle suçladığı el-Zurfi'nin yerine, Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi üzerinde Şii taraflar arasında mutabakat sağlandı.

Sünniler ile Kürtler tarafından desteklenen el-Kazimi, Cumhurbaşkanı Salih tarafından resmen hükümet kurmakla görevlendirildi. Görevlendirme törenine Şii Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Fetih İttifakı Başkanı Hadi el-Amiri ve Meclis Başkanı Muhammed Halibusi de katıldı. El-Kazimi'nin Irak anayasası uyarınca 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi geçtiğimiz kasım ayında istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet kurmak için Muhammed Allavi'yi görevlendirmiş, bazı Şii grupların yanı sıra Kürtlerle Sünniler tarafından desteklenmeyen Allavi görevden vazgeçmişti. Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Salih, hükümet kurmak için Necef eski Valisi Adana el-Zurfi'yi görevlendirdi, Şii grupların istemediği el-Zurfi ise görevden bu sabah vazgeçtiğini duyurdu.

Öte yandan Şii tarafların mutabakat sağladığı el-Kazimi'yi hem Sünniler hem de Kürtler destekliyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hükümet, Sabah, Irak, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
İstanbul’da maskeler, eczanelerden ücretsiz alınabilecek Haberler
İstanbul'da maskeler, eczanelerden ücretsiz alınabilecek
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt Haberler
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt
Haberler ›› Politika ››Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümeti kurmakla görevlendirildi - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

14:59: Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor - Haberler 14:58: Annesiyle aynı kaderi paylaştı - Haberler 14:57: Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalandı - Haberler 14:54: Manisa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü - Haberler 14:53: Yaz ayları, virüsün yayılma hızını düşürecek mi? Yeni rapor, doğru bilinenin aksini söylüyor - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor 13:46: İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım