Irak'ta Nüfus Sayımı İçin Hazırlık

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Planlama Bakanlığı, önümüzdeki yıl Irak ile IKBY genelinde genel nüfus sayımının yapılması için anlaşma sağlandığını bildirdi.
IKBY hükümeti Planlama Bakanı Ali el-Sindi yaptığı açıklamada Bağdat
ile Erbil
'in 2019 yılında ülkede genel nüfus sayımı yapılması konusunda anlaşma sağladığını belirterek, merkezi hükümetin söz konusu sayım için gelecek yılın bütçesinden 50 milyar Irak Dinarı tahsis etmek için hazırlıklara başladığını vurguladı. Nüfus sayımın kolay bir iş olmadığını ve zaman alacağını belirten el-Sindi, IKBY'nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sayım için hazırlık yaptığını ancak sayımın Bağdat'ın aldığı siyasi bir kararın ardından askıya alındığını söyledi. IKBY'nin bu konuda daha gelişmiş olduğunun altını çizen Planlama Bakanı, genel sayım için binlerce kadronun hazır olduğunu bildirdi.
Irak'ta en son sayım 1997 yılında Saddam rejimi döneminde yapıldı. Irak'ın nüfusu 19 milyon olarak ilan edildi.
Irak Merkez
İstatistik Kurumu verilerine göre Irak'ın nüfusu 38 milyondan fazla. - ERBİL
Irak Bölgesel Yönetimi,Irak
11 Aralık 2018 Salı 15:54