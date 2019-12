Irak'ta off-road tutkunu gençler nefes kesiyor

Dağlık ve engebeli araziye sahip Irak 'ın kuzey bölgelerinde, adrenalin arayan gençlerin yeni tutkusu haline gelen off-road sporuna ilgi her geçen gün artıyor.Off-road tutkunu gençler, engebeli ve zor arazi şartlarında yapılan bu sporu icra etmek için özellikle Süleymaniye Erbil ve Duhok'un dağlık bölgelerini tercih ediyor.Dünyanın başka bölgelerinde güçlü sponsorlar ve büyük organizasyonlarla gerçekleştirilen off-road yarışları, Irak'ta gençlerin kendi kurdukları gruplar ve bağımsız organizasyonlarla yapılıyor.İşgal, savaş, terör ve ölümlerden kaynaklanan ülkedeki karamsar atmosferden bir nebze olsun kurtulmak isteyen gençler, azim, motivasyon ve cesaret isteyen bu yarışlarda sergiledikleri performansla izleyenlerin adeta nefesini kesiyor.Araçlarını kendi imkanlarıyla modifiye ediyorlarBölgede düzenli bir şekilde düzenlenen off-road yarışlarında, özellikle Süleymaniyeli gençlerin kurduğu "Ranya Off Road" grubu dikkati çekiyor.Grup üyeleri off-road yarışlarındaki hünerlerini sergileyebilmek için çok daha zorlu parkurlara sahip Erbil ile Süleymaniye arasındaki "Kılka Smak" bölgesini tercih ediyor.Kendi imkanlarıyla modifiye ettikleri SUV 4X4 araçlarıyla yarışmaya katılan Iraklı gençler, çıkılmasına imkansız gözüyle bakılan engebeli ve dik arazilerde sergiledikleri performansla büyük beğeni topluyor. Araçlarının gücü ve kendi ustalıklarını test eden sporcular, çamurlu yolları aşma, yokuş çıkma, dereden geçme ve ani manevra gibi hareketlerle izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor."Direksiyon başına geçince kendimi çok iyi hissediyorum""Ranya Off Road" grubu kurucularından 30 yaşındaki Halmat Abdullah, AA muhabirine, off-road tutkusunu ve grubun kuruluş öyküsünü anlattı.Asıl mesleğinin kamyon şoförlüğü olduğunu söyleyen Abdullah, yaklaşık 5 yıl önce kurdukları "Ranya Off Road" grubunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Off- road sporunun büyük azim ve cesaret gerektirdiğini dile getiren Abdullah, şunları söyledi:"Araçları yarışmalara hazırlamak için aylarca çalışıyoruz. Her yarışma ve gösteriden sonra araçları atölyelerde elden geçiriyoruz. Araçların hiçbiri orijinal haliyle bu gösterilere katılamaz. Hepsi muhakkak elden geçirilmeli. Lastikleri, iç modifiyesi, motoru, vitesi gibi birçok yeri değiştirip gösterilere uygun hale getiriyoruz."Abdullah, off-road gibi riskli ve bol adrenalinli bu sporun zamanla kendisinde bir tutku haline geldiğini anlattı.Sporcunun kendini özgür ve cesur hissettikten sonra direksiyon başına geçmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, "Nasıl bir arazide sürersem süreyim, koşullar ne olursa olsun asla korkmam. Direksiyon başına geçince kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.Her hafta off-roada uygun engebeli bir arazide düzenli yarışlar düzenlediklerini aktaran Abdullah, "Bu sporu hobi olarak, sadece eğlenmek için yapıyoruz. Diğer vilayetlerde kurulan gruplarla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Bazen biz onların belirlediği bölgelere de gidip ortak yarışlar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden off- road sporunun yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için destek beklediklerini söyleyen Abdullah, şöyle konuştu:"Rahat bir şekilde, istediğimiz şartlarda bu sporu yapabilmek için yetkililerin bize destek vermelerini istiyoruz. Bu araçlarla seyahat etmek zor olduğu için işimizi kolaylaştıracak izin belgeleri talep ediyoruz. Off-road, bütün dünyada yapılan uluslararası bir spor ve birçok ülkede bu spora güçlü destekler veriliyor, sponsor olunuyor. Ancak bizim ülkemizde henüz resmi makamlardan herhangi bir destek veya teşvik görmedik.""Bu spor gelişmiş ülkelerde ne şartlarda yapılıyorsa bizde de öyle olmasını istiyoruz""Ranya Off Road" grubu üyelerinden Kamil Hüseyin ise aracını yarışlara hazırlayabilmek için en az 6 ay boyunca kendi imkanlarıyla modifiye ettiğini anlattı.Araçların arazi şartlarına dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan Hüseyin, şunları kaydetti:"Bu arabaların çamur deryasında ya da engebeli arazide batması veya saplanıp kalması çok zor. Çünkü diğer araçlardan farklı olarak elden geçirilip güçlendiriliyorlar. Bu işi, hobi olarak bir nevi eğlence için yapıyoruz. İnsanların gelip bizi seyretmesi mutluluk ve gurur verici. Kendi halkımız için bu tarz farklı bir etkinlik yapmak çok güzel. Bu sporla bir nebze de olsa ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz. Diğer gelişmiş ülkelerde bu sporlar nasıl ve ne şartlarda yapılıyorsa bizde de öyle olmasını arzu ediyoruz."