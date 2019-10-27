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Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı

Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldıIrak'ta öğrenciler de protestolara katıldıIrak, (DHA)- Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolara, öğrenciler de katıldı.

27.10.2019 12:21
Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı
Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı
Irak, (DHA)- Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolara, öğrenciler de katıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını duyurdu.
Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilere öğrenciler de katıldı. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; 63 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi de yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, başkent Bağdat'ta 11, Maysan'da 14, Dikar'da 15, Basra'da 7, Divaniye'de 12 ve Babil'de 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan, yerel medya, Divaniye, Maysan, Vasit, Dikar, Basra, Mutenna, Babil ve Kerbela'da 83 hükümet binasının protestolarda hasar gördüğünü duyurdu.
Irak'ta öğrenciler de protestolara katıldı

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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