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Irak'ta olaylı protesto: 20 ölü

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde sabah saatlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 20 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

28.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:19Irak'ta olaylı protesto: 20 ölü
'ın güneyindeki Zikar vilayetinde sabah saatlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 20 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyinde bulunan Zikar vilayetinde sabah saatlerinde başlayan protestolarda tansiyon giderek arttı. Protestocularla güvenlik güçleri arasındaki şiddet olaylarında güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınmasına ve gerçek mermi kullanılmasına rağmen protestocular, kentteki Zeytin Köprüsü ve Acil Müdahale Birliği binasını ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından Acil Müdahale Birliği binasını ele geçiren protestocular binayı ateşe verdi. Yaşanan olayların ardından Zikar'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda dün Necef kentindeki İran Konsolosluğu binasının ateşe verilmesi üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ekim ayında işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolar kısa bir süre sonra ülkenin bütün bölgelerine yayıldı. Protestocuların reform taleplerini hayata geçirme konusunda hükümetin yavaş hareket etmesi tepkiyle karşılandı. Protestoları yatıştırmak için güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 350'den fazla kişi hayatını kaybederken, 15 bine yakın kişi yaralandı. - ERBİL

Sabah, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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