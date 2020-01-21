Haberler » Güncel » Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi - Haber

Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi

Irak'ta son iki günde öldürülen gösterici sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

21.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:24Irak'ta öldürülen gösterici sayısı 10'a yükseldi
'ta son iki günde öldürülen gösterici sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki günde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 göstericinin öldürüldüğünü söyledi.

Beyatlı, yaşanan arbedelerde güvenlik güçlerinden 24 kişi olmak üzere 159 kişinin yaralandığını aktardı.
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40  Diyarbakır hdp önündeki eylemde 141'inci gün
23:40  Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı
23:40  İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
23:34  ELAZIĞ Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi Otomobilin kornasında esrar ele...
23:34  7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
21.01.2020 23:41:36