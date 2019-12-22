Haberler » 3. Sayfa » Irak'ta patlamalar: 6 ölü, 7 yaralı - Haberler

Irak'ta patlamalar: 6 ölü, 7 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Selahattin illerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

22.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:43 Irak'ta patlamalar: 6 ölü, 7 yaralı
'ın başkenti ile ve Selahattin illerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaklaşık 3 aydır hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak'ın başkenti Bağdat'ta gece saatlerinde iki patlama meydana geldi. Bağdat'ın kuzeyindeki Şule semtinde bombalı yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kentin güneyindeki Beyya semtinde meydana gelen patlamada ise 2 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Selahattin iline bağlı Beyci ilçesinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, Diyala ilinin kuzeyinde de benzer bir saldırı meydana geldi. Güvenlik kaynakları, Diyala iline bağlı Sadiye ilçesinde Haşdi Şabi güçlerince terör örgütü DEAŞ'ın saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, meydana gelen çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Iraklı yetkililer ülkede meydana gelen bombalı saldırıların arkasında Haziran 2014'de ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden ve 2017 yılının sonunda tamamen ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtiyor. - ERBİL

Diyala, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:16   Gülmeyi Özleyenler İçin Twitter'dan Haftanın En Komik 13 Tweeti - Haberler
10:10   Marmaris'te gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı - Haberler
10:10   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haberler
10:07   Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
10:06   El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
09:00   Libya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu - Haberler
08:44   Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Haberler
08:04   ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
07:29   Aksaray'da otomobil tırın altına girdi, 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 10:20:18