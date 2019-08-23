Haberler» Güncel» Haber

Irak'ta pazar yerine bombalı saldırı

Irak'ın Babil vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca sivil yaralandı.

23.08.2019 22:44 Irak'ta pazar yerine bombalı saldırı
Irak'ın Babil vilayetinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre onlarca sivil yaralandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, Babil'in Museyib İlçesinde bulunan bir pazar yerine bomba yüklü motosiklete saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası onlarca sivilin hastanelere kaldırıldığı aktarılırken, net bir sayı belirtilmedi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlamanın etkisiyle pazar yerinde büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:21   "Ata Yurdundan Ana Yurda Kırgızlar Van'da Buluşuyor" projesi
23:20   akaryakıt tankerinde kaza sonrası patlama: 2 ölü.. o anlar kamerada
23:20   Güven Yalçın: "Milli araya iyi girmek istiyoruz"
23:17   SPOR Beşiktaş - Göztepe maçından fotoğraflar
23:16   Nesimi için bronz para basıldı
23:15   SPOR Güven Yalçın Milli araya iyi girmek istiyoruz
23:12   - Gazze sınırında 122 kişi yaralandı