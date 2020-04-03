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Irak'ta petrol boru hattında yangın çıktı

Irak'ın güneyindeki el-Nasriye kentinde bulunan petrol boru hattında yangın çıktı.

03.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:26
Irak 'ın güneyindeki el-Nasriye kentinde bulunan petrol boru hattında yangın çıktı.
Irak'ın güneyindeki el-Nasriye kentinde bulunan petrol boru hattında yangın çıktı. Yapılan müdahalelerle yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
Nasriye Sivil Savunma Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada el-Nasriye kentinin kuzeyinde bulunan el-Şatra ilçesi yakınlarında bulunan petrol boru hattında yangın çıktığı bildirildi. Yetkililer, yangının boru hattı yakınlarında biriken çöplerin ateşe verilmesi nedeni ile başladığını belirtirken, yangına 7 itfaiye aracının müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.
(İHA) Irak’ta petrol boru hattında yangın çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel

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Irak'ta petrol boru hattında yangın çıktı
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