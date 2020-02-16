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Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı

Irak'ta Çin'e ait "PetroChina" petrol şirketine düzenlenen silahlı saldırıda iki Çinli personel yaralandı.

16.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:20Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı
'ta Çin'e ait "PetroChina" petrol şirketine düzenlenen silahlı saldırıda iki Çinli personel yaralandı.
Irak hükümetine bağlı Meysan Petrol Şirketi Müdürü Halid Vahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Meysan vilayetinde PetroChina tarafından işletilen Hayfaya Petrol Kuyusu'nda çalışan Çinli personele yönelik silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.
Saldırıda iki Çin vatandaşının yaralandığını söyleyen Vahim, yaralıların, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.
Çin'e ait PetroChina şirketi, 2009'dan bu yana Meysan'daki 4 kuyuda petrol çıkarma ve işleme faaliyetlerine devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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