Haberler » 3. Sayfa » Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu - Haber

Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu

Irak'ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu.

13.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:25Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu
'ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Öte yandan, başkent Bağdat ile güney illerinde protestolara ara verilmedi.

Irak'ın güneyindeki kentinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu hayatlarını kaybedenlerin aileleri ateş açma talimatı veren komutanlar hakkında kasten adam öldürme suçuyla şikayette bulundu. Ülkedeki protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat ile güney illerinde sükunetin hakim olduğunu belirterek, göstericilerin toplandığı Hellani Meydanı'nda bazı binaların ateşe verildiğini söyledi. Protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçlerine düzenledikleri saldırı sonucu 55 güvenlik gücü mensubunun yalandığını belirten Bakanlık, protestoculara zarar vermemek için güvenlik güçlerinin metanetini koruduğunu ve karşılık vermediğini söyledi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Basra, Zikar, Nasriye, Nisan ve Kerbela kentlerinde sivil itaatsizlik ilan eden üniversite öğrencileri protestoculara katıldı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi. - ERBİL

Basra, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:17 İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
20:16 Asma kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
20:10 Derede cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi
20:03 Slovakya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 12 ölü, 17 yaralı
20:08 Hırsızlık zanlısına vatandaştan çelme...Kovalamaca anları kamerada
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:22:33