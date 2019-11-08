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Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

Irak'ın Basra vilayetindeki protesto gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

08.11.2019 01:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:14 Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü
Irak'ın Basra vilayetindeki protesto gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Basra vilayetinde AA muhabirine bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi.
Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.
Irak'taki kanlı gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Basra, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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