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Irak'ta protestocular abd büyükelçiliği binasının duvarını aştı

Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştıIrak, (DHA) ? Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda, eylemciler duvarı aşarak elçilik binasının bahçesine girdi.

31.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:01
'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı
Irak, (DHA) ? Irak'ta ABD'nin Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda, eylemciler duvarı aşarak elçilik binasının bahçesine girdi. ABD askerlerinin elçilik binası içerisinde güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor.
Yüksek güvenlikli 'Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular 'Amerika'ya Ölüm' ve 'Aşağı ABD aşağı' sloganları eşliğinde elçilik binasının duvarını aştıkları belirtildi. Güvenlik güçleri, protestoculara biber gazıyla müdahale ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin duvarı ateşe verdikleri ve elçilik binasına taş attıkları görüldü.
Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran, ABD'ye tepki göstermişti.
Irak'ta protestocular abd büyükelçiliği binasının duvarını aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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