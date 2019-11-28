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Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu binasını ateşe verildi

Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu binasını ateşe verildiNECEF - Irak'ın Necef kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler İran Konsolosluğu binasını ateşe verdi.

28.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:08

Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu binasını ateşe verildi

NECEF - Irak'ın Necef kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler İran Konsolosluğu binasını ateşe verdi. Binanın içine giren göstericiler ortalığı talan ederken hükümet karşıtı sloganlar attı.

Irak'ın devam eden hükümet karşıtı gösterilerde protestocular Necef kentindeki İran Konsolosluğu binasına saldırdı. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombasıyla müdahalede bulundu. Protestocular güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdi. Kontrol altına alınamayan göstericiler İran Konsolosluğu binasını ateşe verdi. Olayda 80'den fazla kişi boğulma tehlikesi geçirirken güvenlik güçleri de yaralandı. Yaşanan şiddet olaylarını yatıştırmak için kentte ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ta geçen Ekim ayında başlayan işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği protestolarında İran'ın ülkenin içişlerine müdahale etmesi sert dille eleştirildi. Bağdat ile güney illerindeki protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu binasını ateşe verildi

Güncel

Kaynak: İHA


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