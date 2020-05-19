Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastı

Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastıIrak, (DHA)- Irak'ta protestocular Suudi Arabistan merkezli MBC TV kanalını bastı.

Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastı
19.05.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:31
Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastı
Irak, (DHA)- Irak'ta protestocular Suudi Arabistan merkezli MBC TV kanalını bastı. Söz konusu baskının nedeninin, 1983 yılında ABD ve Fransa Büyükelçiliklerine yapılan saldırılarda Ebu Mehdi el-Mühendis'i bir 'terörist' gibi göstermeleri olduğu ifade edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan göstericiler, Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı MBC TV'nin binasını bastı. Irak medyası, baskının nedeninin MBC TV'de yayınlanan bir belgesel olduğunu duyurdu. Söz konusu belgeselde, 1983 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD ve Fransa Büyükelçilik binalarına yapılan saldırılarda, Ebu Mehdi el-Mühendis'in bir 'terörist' gibi gösterildiği belirtildi. Bahsi geçen belgeselin kanalda yayınlanmasının ardından protestocular, tepkilerini kanalın bulunduğu binayı basarak gösterdi.
EL-MÜHENDİS ABD HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Irak doğumlu Iraklı-İranlı rütbeli üst düzey asker olarak bilinen Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte hayatını kaybetmişti. Özellikle Kasım Süleymani'nin hava saldırısında öldürülmesi, İran ile ABD arasındaki krizin daha da büyümesiyle sonuçlanmış ve İran'ın 'misilleme' olarak Irak'ta bulunan ABD üslerini bombalamasına neden olmuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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