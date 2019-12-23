Haberler » Güncel » Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına: 'Sen sus kasabın kızı' - Haber

Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına: "Sen sus kasabın kızı"

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'in ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı açıklamasına protestoculardan "Sen sus kasabın kızı" cevabı geldi.

23.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:39 Irak'ta protestoculardan Saddam'ın kızına:
'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'in ülkedeki protestolarla ilgili yaptığı açıklamasına protestoculardan "Sen sus kasabın kızı" cevabı geldi.

Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayından bu yana başkent başta olmak üzere birçok ildeki hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayına yaklaşıyor. Protestolara destek açıklaması yapan devrik lider Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'e, protestoculardan sert tepki geldi. Protestoların merkezi olan Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, Saddam ve kızı Raghad'ın fotoğraflarının altında "Sen sus kasabın kızı" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı. Protestoların hiçbir siyasi partiyi temsil etmediğini ifade eden grup, Saddam ve kızının posterlerinin üzerine bastı.

Öte yandan Raghad Hüseyin geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, "Irak'ın zor günleri yakında bitecek, daha güzel ve daha temiz ülke kuracağız. Yüce Irak'ımız için yeni aşama başlayacak" ifadelerini kullanmıştı. - ERBİL

Saddam Hüseyin, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12   Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçerek karadeniz'e açıldı - Haber
17:12   Yılbaşı öncesi 4 bin satan besici iyi hindi kanatlarının altından anlaşılır - Haber
17:12   Diyarbakır sur belediyesi eski başkanı hdp'li filiz buluttekin tutuklandı - Haber
17:12   Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı - Haber
17:12   İranlı siyaset bilimci Seriulkalem: "Yolsuzluğu önlemek için bankalar uluslararası olmalı" - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan kadının dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:14:32