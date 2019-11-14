Haberler » Güncel » Irak'ta protestolar devam ediyor 3 ölü - Haber

Irak'ta protestolar devam ediyor 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor 3 ölüIrak, (DHA)- Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı.

14.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:13
'ta protestolar devam ediyor 3 ölü
Irak, (DHA)- Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı. Güvenlik güçlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Bağdat'ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin, Al Khalani Meydanı civarındaki binalarda bulunan protestoculara fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin isabet ettiği 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca protestocuların, Al Khalani civarı tarafından Tahrir Meydanı'na ilerlemeye çalışan güvenlik güçlerinin meydana girişine izin vermedikleri belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların Basra yakınlarındaki Mutenna şehrinde de protestolarına devam ettiği görüldü.
Daha önce de protestocular, protestoların sonlandırılması için taleplerini yayınlayarak, ülkede sistemin yeniden kurulmasını talep etmişlerdi.
Irak'ta protestolar devam ediyor 3 ölü

Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:02 Cami için toplanan yardım paraları çalındı
19:02 Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor verdiği iddia edilen 1 doktor daha tutuklandı
19:01 KULELİ'DE 44 ÖĞRENCİYE SAHTE RAPOR VERDİĞİ İDDİA EDİLEN 1 DOKTOR DAHA TUTUKLANDI
19:01 Stoltenberg: Soğuk Savaş'ın sona ermesini mümkün kılan koşulları yarattık
19:00 Geri dönüşüm fabrikasında yangın
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:03:32