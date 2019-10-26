Haberler » Güncel » Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralıIrak, (DHA)- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi.

26.10.2019 22:11
Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı
Irak, (DHA)- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi.
Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre, ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 10 kişinin Bağdat'ta, 14 kişinin Maysan'da, 15 kişinin Dikar'da, 7 kişinin Basra'da, 12 kişinin Divaniye'de, 4 kişinin Babil'de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.
Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:57 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı
23:54 Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti
23:54 Irak Meclisinde Sadr grubu, muhalefete geçti
23:52 "Yabancı Medya Birliği" kuruldu (2)
23:50 Trabzon'da şiddetli sağanak (2)
23:48 Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 ölü
23:45 Semih Özsoy: "Ersun hocaya inancımız sonsuz"
26.10.2019 23:58:46