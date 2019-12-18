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BBC

Irak'ta protestolar: Kadınların sesleri Bağdat duvarlarından yankılanıyor

Irak'ın başkenti Bağdat sokaklarında protesto gösterileri düzenlenirken, kadınlar da seslerini duvarları süsledikleri resimlerle duyuruyor.

18.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:51Irak'ta protestolar: Kadınların sesleri Bağdat duvarlarından yankılanıyor

Ekim ayından bu yana genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Toplumun hemen her kesiminden gruplar sokaklara dökülürken, geleneksel olarak ataerkil bir yapıya sahip olan ülkede kadınlar sokakların yanı sıra seslerini duvarlara yansıttıkları resimlerle duyuruyor.

Başkent 'ın hemen her köşesindeki duvarlarda hükümet karşıtı isyanın resmi var.









Bağdat'ın Tahrir Meydanı protesto gösterilerinin merkezi oldu. Meydan ayrıca yaratıcı gençlerin de kendilerini duvar resimleriyle anlattıkları bir yer dönüştü.





Kadınların gücünü konu edinen duvar resimleri protestoların da görsel temsili oldu.





Çoğu kadınlar tarafından yapılan bu duvar resimleri, kadınların da ülke geleceğinde aktif bir rol oynamak istediklerini gösteriyor.

















Irak'taki gösterilerde 400'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildiriliyor.





Irak'ta geçmişte düzenlenen siyasi protesto gösterilerinde kadınlar daha geri planda duruyordu. Ama Ekim ayından bu yana düzenlenen gösterilerde ise ön saflarda yer aldılar.









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Bağdat, Irak, Dünya
BBC


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