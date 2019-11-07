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Irak'ta protestoların zararı 6 milyar dolar

Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri başkent Bağdat ve güney illerinde aralıksız sürerken, Irak yönetimi protestoların bugüne kadar 6 milyar dolarlık zarara yol açtığını belirtti.

07.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:49 Irak'ta protestoların zararı 6 milyar dolar
Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri başkent Bağdat ve güney illerinde aralıksız sürerken, Irak yönetimi protestoların bugüne kadar 6 milyar dolarlık zarara yol açtığını belirtti.

Irak hükümeti, hükümet karşıtı protestoların ülkede 6 milyar dolarlık zarara yol açtığını belirtti. Başkent Bağdat'ta sivil itaatsizlik ilan eden protestocularla güvenlik güçleri arasında yine şiddet olayları yaşandı. Başkentteki Ahrar ve Şüheda köprülerinde güvenlik güçlerinin gazla müdahalesi sonucu 25 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Protestocuların bulunduğu bölgeyi korumak için göstericilerin kapattığı bazı yolları güvenlik güçleri yeniden açtı.

Başbakan Adil Abdülmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdülkerim Halef, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ülke ekonomisine 6 milyar dolarlık zarar verdiğini belirterek, "Sabotajcılar evleri, iş yerlerini ve hükmet binalarını ateşe verdiler" şeklinde konuştu. Protestocuları, sosyal medyayı gençleri etkilemek için kullanmakla suçlayan Halef, gençleri gösteri yapmaya teşvik edenlerin bazılarının gözaltına alındıklarını söyledi.

Ülkenin güneyinde de protestolar devam ediyor. Nasiriye, Kut, Hille, Necef, Kerbela, Divaniye ve Zikar illerinde ilan edilen sivil itaatsizlik kapsamında devlet kurumları ve okullar kapatıldı. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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