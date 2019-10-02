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Irak'ta Sadr'dan gösterilere destek

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri genel grev ve oturma eylemleriyle destekleyebileceklerini belirtti.

02.10.2019 20:20Irak'ta Sadr'dan gösterilere destek
Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterileri genel grev ve oturma eylemleriyle destekleyebileceklerini belirtti.
Sadr, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerin barışçıl şekilde sürmesinden yana olduklarını dile getirerek, "Gösterileri, tüm halkın katılacağı şekilde genel grev ve oturma eylemleriyle destekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Sadr, şu ifadelere yer verdi:
"Halkın düzenlediği gösterilerin, hareketimizin adını taşıyan gösterilere dönüşmesini kamu çıkarı için uygun olmayacağını düşünüyoruz. Aksi halde reform devrimcilerine (Sadr hareketi mensuplarına) gösterilere katılma emri verirdik."
Sadr ayrıca, göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kabul etmediklerini kaydetti.

Twitter, Hükümet, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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