Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Irak'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı - Haberler

Irak'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı

Irak'ta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Bağdat'ın doğusundaki Es-Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı.

21.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:14
Irak'ta, Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı

Irak 'ta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Bağdat 'ın doğusundaki Es-Sadr kentine giriş çıkışlar kapatıldı.

İmam Musa bin Cafer el-Kazım'ın ölüm yıl dönümünde türbesini ziyaret etmek isteyen binlerce Şii, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen başkente akın etti.

İçişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet güçleri ve askerlerin, türbe ziyaretinin ardından Sadr kentinin giriş ve çıkışlarına beton bariyerler yerleştirdiğini ve halkın sokağa çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

Yetkili, güvenlik güçlerinin, Sadr sakinlerine virüsü taşıyıp taşımadıklarının anlaşılması için en az 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde bildiri dağıttığını kaydetti.

Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Sadr perşembe günü taraftarlarından, İmam Musa el-Kazım'ın türbesini ziyaret etmelerini ancak sağlık kurallarına riayet etmelerini istemişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Bağdat, Irak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Real Madrid’in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Haberler
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler Haberler
Salgın korkusu bunu da yaptırdı! Öksüren yolcuyu döverek indirdiler
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti Haberler
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti
HDP’li vekil: Bakan’la konuştum, KHK’lı doktorlar salgına karşı çalışacak Haberler
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi

Son Dakika Güncel Haberleri

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Haber Korona virüsü dinlemeden sahilde piknik yapmaya devam ediyorlar - Haber SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haber KÜTAHYA Vatandaşın alkışına sağlık ekipleri polislerle birlikte karşılık verdi - Haber Isparta'da sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi - Haber
Loading