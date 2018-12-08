Irak'ta Sel: 7 Ölü

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:38

Irak'ın çeşitli yerlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.Irak'ı 5 gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar birçok yerde su taşkınına yol açtı. Musullu göçmenlerin kaldığı çadırların büyük bir bölümü sular altında kalırken sel felaketlerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Irak Sivil Savunma ekipleri Musullu göçmenlerin kaldıkları Dibege, Selamiye ve Hamamulalil çadır kentlerinin sular altında kaldığını belirterek, göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Musul'un doğusundaki Nemrut kamplarında da benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Sivil Savunma ekipleri 4 göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi.Öte yandan çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Reşidiye ile Kubba köylerinin sular altında kaldığı ve olayda 2 kadının öldüğü bildirildi.Irak Kürt Bölgesi Yönetimi'nin (IKYB) Süleymaniye kentinde de etkili olan sağanak yağışların yol açtığı selde Kelar kentini Derbendihan kentine bağlayan köprü çökerken, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun sele kapıldığı açıklandı.Irak'ta geçtiğimiz ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve fırtınalarda, Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21 kişi hayatını kaybederken 180 kişi de yaralanmıştı. - ERBİL